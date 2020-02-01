Число инфицированных коронавирусом в Сингапуре достигло 18

Власти Сингапура подтвердили два новых случая инфицирования вирусом 2019-nCoV, среди которых женщина, эвакуированная ранее из китайского города Ухань. Как сообщает ТАСС, об этом говорится в сообщении министерства здравоохранения республики.

«47-летняя гражданка Сингапура была эвакуирована из Китая 30 января, она испытывала недомогание во время полета, а после приземления была срочно госпитализирована в Национальный центр инфекционных заболеваний», — говорится в заявлении. Другой пациенткой с подтвержденным диагнозом стала 31-летняя гражданка КНР, которая прибыла из Уханя 22 января.

Таким образом, общее число инфицированных на сегодняшний день в Сингапуре достигло 18 человек. «Их состояние оценивается как средне стабильное», — заявили в Минздраве.