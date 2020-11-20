Число больных коронавирусом в Азербайджане с каждым днем растет

В Азербайджане выявлено еще 3169 случаев заражения коронавирусом, 1404 человека вылечились, 26 скончались.

Как передает АПА, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 87 163 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 60 869 человек вылечились, 1 079 скончались, число активных больных – 25 215.

За прошедшие сутки в Азербайджане проведено 13 618 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период — 1 576 060 тестов.