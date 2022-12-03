Отношение американцев к России достигло рекордных негативных значений из-за войны в Украине. 82% населения заявили, что воспринимают РФ как врага, свидетельствуют данные регулярного опроса, проведенного Фондом Рональда Рейгана. Это максимум за всю историю исследования. В прошлом году этот показатель составлял 65%.

В то же время существенно увеличилось количество поддерживающих Украину. 76% опрошенных назвали эту страну союзником против 49% годом ранее. 57% американцев выступают за продолжение финансовой помощи и поставок оружия Украине, 72% поддержали бы военные действия США против России, если она вторгнется в страну НАТО. Однако 77% обеспокоены тем, что Путин может применить ядерное оружие.

Американцы назвали Россию главным врагом после Китая. Пекин посчитали ключевой угрозой 42% американцев. При этом число тех, кто дал подобное определение России, за год увеличилось вдвое — с 14% до 31%. (moscowtimes.ru)