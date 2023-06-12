14 июня в Центре современного искусства будут представлены четыре изобразительных мини-серии художественных работ от четырёх авторов, воплотивших четыре природные стихии.

Вода, Вохдух, Земля и Огонь – шестнадцать «портретов» в свободной интерпретации, объединившие разных художников, как по опыту, так и по возрастной категории. И доказывающих, что окружающий мир — это нескончаемый объект изучения.

Как сообщает #, выставка «Четыре стихии»– неординарный взгляд четырёх художников на мир, в котором четыре равновеликие стихии воплощают собой его материальную суть.

Где вода, воздух, огонь и земля «живут» в неразрывном симбиозе взаимопроникновения. Где одно без другого немыслимо априори. Где каждую из них Человек видит и чувствует сообразно своего восприятия. А потому, и осмысливает в силу своего мироощущения.

Выставка «Четыре стихии» — это скорее художественная перекличка мнений, мыслей, пониманий… Здесь у каждого автора своя «четвёрка» с индивидуальным «лицом», с персональным «ароматом», с уникальным воплощением…

Четыре на четыре…

Куратор выставки — Иванаева Татьяна.

Выставка продлится до 18 июня.

Вход — свободный.