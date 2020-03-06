Чеснок за 5 манатов и дефицит масок: объединяют ли нас угрозы?

Считается, что угрозы разного рода объединяют, сплачивают общество. Но с наличием карабахского конфликта, нам на самом деле очередная угроза и не нужна – будь то коронавирус или еще какая-то другая эпидемия.

В принципе тридцатилетний карабахский конфликт должен был объединить, сплотить нас, увеличить наш социальный иммунитет или же потенциал сопротивляемости.

Насколько удалось нам продвинуться в этих направлениях – это уже тема совсем другого разговора. Но если полагаться на первичные выводы, то приходится согласиться с тем, что, если еще окончательной победы нет, если еще не возвращены наши оккупированные территории, значит мы еще не продемонстрировали достаточную сплоченность, необходимую стойкость и храбрость.

Но в этой небольшой статье мы вовсе не намерены затронуть карабахскую тематику. Всем очевидно, что угрозой для существования и нормального функционирования любого общества является не только классическая военная агрессия. Даже в одной статье можно перечислить десятки не менее ощутимых угроз и вызовов, угрожающих существованию любого социума.

Именно основываясь на этих доводах или аргументах многие политологи — а среди них немало довольно знаменитых имен — утверждают, что угрозы и вызовы выступают в качестве факторов, имеющих значение с точки зрения национальной безопасности того или иного общества.

Помнится, что после падения советского режима известный американский политолог Сэмюель Хантингтон выступил с весьма интересной статьей, заметив, что в отдельные периоды американской истории существовали различные угрозы и вызовы, которые обеспечивали в той или иной форме безопасность американского общества, способствовали объединению и сплачиванию американской нации.

Да, влиятельный американский политолог почти с открытой тревогой писал о том, что после краха коммунизма и коммунистического блока не остались объединяющие и сплачивающие американское общество факторы, т.к. последним таким фактором был СССР или же социалистический лагерь, — ведь, не зря же другой, не менее знаменитый политолог Френсис Фукуяма писал о конце истории и об окончательной победе либерализма и либеральных ценностей…

Но прошло не так уж много времени, как сам С.Хантингтон определил уже новую угрозу для человечества. По мнению этого весьма авторитетного политолога, в будущем неизбежными будут столкновение и противостояние между различными обществами — цивилизациями, т.е. социумы, поддерживающие такие ценности, как либерализм, свобода и индивидуализм, будут чувствовать активное давление тоталитарных и авторитарных культур.

Надо сказать, что с момента появления соответствующей статьи Хантингтона прошло более четверти века. Но практичные политики и политологи выбрали чуть иной путь, в качестве угрозы определив международный терроризм. Таким образом, международный терроризм довольно быстро утвердился в качестве очередной глобальной угрозы после коммунизма. Временным его «живым символом» был, как известно, Бин Ладен.

Но понятно было, что у новой глобальной угрозы должен быть собственный идеологический базис. Вот, тут, западные политологи до сих пор не определились.

Дело в том, что террор существовал во все времена, даже вовремя последней холодной войны им широко пользовались – вдобавок, не только сами коммунисты.

В качестве нового идеологического базиса сперва хотели взять «радикальный ислам», но до сих пор в этом деле нет определенности, потому что иной раз террор происходит в таких странах, в качестве террориста выступают такие люди, что даже самые опытные психологи затрудняются определить его мотивацию…

Да, все это мы задумались использовать, как введение к нашей небольшой статье. Думается, что читатель уже согласен с тем, что человеку иногда приходится проходить через какие –то испытания не так, как отдельный индивид, но и как общество и социум. А в качестве испытания могут выступать различные угрозы и вызовы…

Так надо относиться и к различным эпидемиям, и действовать по принципу «Один за всех, и все за одного!». Что тут является самым главным? Надо, чтобы не было паники. Широкомасштабные угрозы и вызовы, как правило, сопровождаются паникой, а они в конечном итоге, приводят к нелинейностям в процессах, ускоряя и усиливая их.

Но люди часто, можно сказать, почти постоянно забывают об этом. Фактически то же самое произошло и на этот раз: едва услышав слово «коронавирус», они сразу же бросились в аптеки, и все медицинские средства, предназначенные для гриппа, были куплены почти за один день.

Как всегда, не обошлось и без подорожания. На базарах самый обыкновенный чеснок подорожал в 5 раз! Но правительство начало контролировать процесс. Конечно, основные усилия направлены на проведение санитарно-гигиенических работ, особенно, дезинфекционных процедур.

Но мы должны не забывать и о социальных сторонах эпидемии новой разновидности гриппа. Надо, чтобы аптеки обеспечивались необходимыми медикаментами, тут, необходимо, чтобы предложение соответствовало спросу, даже перевалило его.

Людям надо объяснить, что эту проблему переживаем не только мы: у эпидемии достаточно широкая география. И понятно, что из этого кризиса с минимальными потерями выйдут те общества, которые проявят в эти дни массовую культуру и дисциплину…