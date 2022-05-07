Новое черногорское правительство готовит пакет введения всех санкций против РФ, ранее введенных Евросоюзом.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на facebook- cтраницу посольства Украины в Черногории.

Как отмечается, такое заявление министр иностранных дел Черногории Ранко Кривокапич сделал во время визита в украинское посольство.

«В ходе беседы с Временно поверенной в делах Украины в Черногории Наталией Фиалкой шеф черногорской дипломатии выразил четкую поддержку Украине со стороны Правительства Черногории, а также украинской борьбе за территориальную целостность, суверенитет и независимость против грубой российской агрессии».

Среди прочего, министр Кривокапич отметил, что «Черногория хорошо понимает украинский народ, подчеркнув близость судеб двух народов с их «великими соседями». Он добавил, что помощь нового правительства Украине будет увеличиваться, а также продолжающаяся подготовка к внедрению Черногории всех пакетов» антироссийские санкции».

«Как и в каждом великом историческом деле, речь идет не только о политике и прагматике. Гораздо больше, чем это – чувство общих ценностей и сильные эмоции к страданиям украинского народа», – цитирует посольство слова главы черногорской дипломатии.

Напомним, что до недавнего времени пророссийское правительство Черногории блокировало выполнение даже принятых санкций против РФ.

Ситуация изменилась 28 апреля, когда после почти трех месяцев консультаций было одобрено новое прозападное правительство, во главе которого стал бывший вице-премьер Дритан Абазович.