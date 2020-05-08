Через 4,5 года найдены тела двух пропавших нефтяников

Найдены тела двух нефтяников, пропавших 4 декабря 2015 года в результате аварии и пожара на платформе №10 месторождения «Гюнешли» Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Об этом в Facebook написала председатель Общественного объединения зашиты прав нефтяников Мирвари Гахраманлы.

По данным Qafqazinfo, были найдены тела нефтяников Эюба Алиева (1973 г.р.) и Абдулазиза Абдулазизова (1954 г.р.).

Напомним, 33 из 63 находившихся на платформе работников были спасены, 11 погибли, 19 пропали без вести.

Президент Ильхам Алиев объявил 6 декабря 2015 года общенациональный траур.

| 2020-05-08T10:18:04+00:00 8 мая 2020, 11:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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