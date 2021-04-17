Чемпионат мира: на ринг выйдут двое наших боксеров

В польском городе Кельц продолжается чемпионат мира по боксу среди кадетов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, два члена сборной Азербайджана выйдут на ринг в пятый день мундиаля. Таким образом, Азрак Бабиров, выступающий в весовой категории 56 кг, встретится с Пануватом Чунжан-Атом из Таиланда, освобожденным от первого этапа одной восьмой финала. Другой член нашей команды Ниджат Гусейнов (49 кг) встретится в одной восьмой финала с победителем пары Сальватор Ди Ното (Италия) — Аллан Морозов (Эстония). Соревнования начнутся в 16:00 по бакинскому времени.

Отметим, что ранее в четвертьфинал вышел Али Заманов (52 кг), а в одну восьмую финала – Джалал Гурбанов (60 кг).

На чемпионате мира выступают 9 наших боксеров.

Турнир завершится 23 апреля.