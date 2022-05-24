Правление Английской премьер-лиги одобрило продажу лондонского футбольного клуба «Челси», владельцем которого является российский бизнесмен Роман Абрамович, .

Как передает РИА Новости, об этом сообщается на сайте лиги.

Премьер-лига подчеркнула, что сделка по приобретению «Челси» по-прежнему зависит от выдачи британским правительством необходимой лицензии на продажу и удовлетворительного завершения заключительных этапов сделки. Консорциум Боэли 7 мая согласовал сделку по покупке «Челси» на сумму 5,3 миллиарда долларов.

Ранее продажа лондонского клуба оказалась под вопросом после отказа Абрамовича принять предложенную правительством Великобритании схему сделки. Позднее стало известно, что разногласия улажены, стороны нашли общий язык в отношении того, как справиться с долгом клуба в размере 1,6 миллиарда фунтов стерлингов перед российским бизнесменом.

Во вторник стало известно, что сделка должна быть одобрена не только правительством Великобритании, но и властями Португалии, так как Абрамович имеет гражданство этой страны. Члены британского кабинета министров ведут переговоры с коллегами в Европейской комиссии о предоставлении им гарантий, необходимых для одобрения сделки.

Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году. При нем лондонский клуб пять раз стал чемпионом Англии, пять раз выиграл Кубок Англии и трижды завоевал Кубок английской лиги, а также дважды стал победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы. В начале марта он объявил о том, что выставил клуб на продажу в связи с санкциями из-за событий на Украине.