«Было бы справедливо, если в процессе вступления в НАТО была поставлена разница между Швецией и Финляндией».

Об этом на совместной пресс-конференции с португальским коллегой заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Мы изначально подчеркивали, что у нас меньше проблем с Финляндией. Однако обе страны хотели одновременного продолжения процесса вступления в НАТО. Со стороны Финляндии были позитивные заявления. Здесь не было провокаций, как в Швеции», — отметил Чавушоглу.

Он подчеркнул, что его страна не против расширения НАТО: «Мы всегда подчеркиваем это. У нас нет проблем с Финляндией и Швецией, мы понимаем их опасения по поводу безопасности. На повестке НАТО два вопроса — во-первых, Россия, эти страны чувствуют угрозу с ее стороны, но в то же время другой вопрос — это терроризм, который беспокоит Турцию».

По словам министра, финансовая поддержка РПК/YPG и террористической пропаганды должна была быть предотвращена, но они не могут это сделать. Провокации совершаются каждый день. Думаю, что было бы более справедливо различать проблемные и менее проблемные страны. Если НАТО и эти страны примут такое решение, то считаем, что сможем оценить этот процесс в отдельности. В случае с Финляндией мы можем дать другую оценку, но для этого она должна принять решение. Наша цель не в том, чтобы провести различие между этими двумя странами, создать раскол в НАТО, а в устранении беспокоящих нас вопросов», — сказал министр.