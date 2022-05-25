Позитивная повестка в диалоге между Турцией и Израилем позволит обсуждать разногласия в конструктивном русле. Об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам встречи с израильским коллегой Яиром Лапидом в среду в Тель-Авиве, сообщает Анадолу.

Глава турецкой дипломатии отметил, что Турция и Израиль едины во мнении по необходимости формирования различных механизмов диалога и придачи импульса двусторонним связям.

Чавушоглу подчеркнул готовность Анкары к наращиванию товарооборота с Израилем.

Касаясь темы палестино-израильского конфликта, Чавушоглу сказал, что Турция выступает за урегулирование многолетней проблемы на основе принципа «двух государства для двух народов». «Мы верим в то, что этот принцип единственный путь к долгосрочному миру в регионе», — отметил министр.

Глава дипломатии сообщил, что довел до сведения израильского коллеги и чувствительность Турции по вопросу статуса святыни ислама – мечети «Аль-Акса» в Восточном Иерусалиме.

Глава МИД Израиля со своей стороны отметил, что первый за 15 лет визит глава турецкой дипломатии в страну может внести вклад не только в сотрудничество в сфере дипломатии и безопасности, но и в экономические связи.

В рамках двухдневного визита на Ближний Восток, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу накануне посетил Рамаллу, где встретился с палестинским коллегой Риядом аль-Малики.