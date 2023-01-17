17-20 января министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу будет находиться с официальным визитом в США, сообщает МИД Турции.

18 января в Вашингтоне в рамках Турецко-американского стратегического механизма состоится двусторонняя встреча Чавушоглу с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

В ходе встречи предусмотрено обсуждение все аспектов двусторонних отношений и проведение обмена мнениями по региональным вопросам.

17 января в Вашингтоне пройдут консультации между делегациями во главе с заместителем министра иностранных дел Турции послом Седатом Оналом и советником секретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд.