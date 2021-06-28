В среду, 30 июня, глава МИД РФ Сергей Лавров посетит Анталью для переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел России, распространённом в понедельник.

Согласно пресс-релизу, в ходе встречи министры обсудят состояние и перспективы развития двусторонних отношений, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки дня.

“В ходе переговоров в Анталье планируется затронуть широкий круг тем двусторонней и международной повестки дня. Будут обсуждены ситуация на Южном Кавказе, положение дел на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Афганистане, обстановка на Украине, в Центральной Азии, в Восточном Средиземноморье и Черноморском регионе”, — говорится в коммюнике. (Агентство Анадолу)