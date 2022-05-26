Известный французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo посвятил свой номер, вышедший 25 мая, войне в Украине. Как сообщает Le Figaro, журнал на 4-х страницах публикует около 20 рисунков украинских карикатуристов. Средства, вырученные от продажи этого номера, пойдут на нужды Вооружённых сил Украины.

Журнал пояснил, что его жест — дань уважения украинским карикатуристам, которые «делают своё дело», несмотря на войну, и не хотят «сдаваться перед лицом произвола и террора». Большинство карикатур посвящены войне, многие из них высмеивают или жёстко критикуют Россию, её армию и руководство. Среди опубликованных рисунков — медведь, опускающий лапу в улей с гербом Украины и превращающийся в скелет, Владимир Путин с серпом и молотом в образе балерины.

Почти все карикатуры взяты с выставки, организованной в Одессе местным объединением карикатуристов. Название выставки — ставшая крылатой фраза, обращённая к «русскому военному кораблю».

Charlie Hebdo известен своими жёсткими карикатурами на общественно-политическую тематику, часть которых становятся предметом полемики — некоторые комментаторы считают, что они «за гранью фола». Так, в Украине подверглась критике одна из карикатур, посвящённых обстрелу роддома в Мариуполе в марте 2022 года. (svoboda.org)