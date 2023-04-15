Власти Чада закрыли в субботу государственную границу с Суданом, призвав граждан страны сохранять спокойствие в связи с происходящими в соседнем государстве событиями. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление правительства Чада.

«Чад обращается к региону и международному сообществу с просьбой предпринять необходимые усилия с тем, чтобы в Судане как можно быстрее воцарился мир», — цитирует документ агентство.

Протяженность общей границы между Чадом и Суданом составляет 1,4 тыс. км. Она проходит по восточным районам пустыни Сахара.