Шевченковский районный суд Киева приговорил к 12 годам лишения свободы бывшего сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) генерал-майора Валерия Шайтанова. Об этом в понедельник, 14 августа, сообщили пресс-службы самой СБУ и офиса генерального прокурора Украины.

Шайтанов, ранее руководивший Центром специальных операций «А», признан виновным в государственной измене, покушении на совершение террористического акта, а также незаконном обращении с огнестрельным оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Помимо тюремного срока суд распорядился конфисковать имущество фигуранта дела.

Как следует из материалов дела, Шайтанов находился на агентурной связи под псевдонимом Бобыль с полковником Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Игорем Егоровым. Егоров под позывным Эльбрус был одним из организаторов оккупации и развертывания террористической деятельности на Донбассе летом 2014 года, утверждает СБУ.

Следователи также установили, что Шайтанов собирал и передавал российской стороне информацию о «секретных операциях в районе АТО/ООС и задействованных в них сотрудниках, об оперативниках и контрразведчиках СБУ».

Кроме того, по заданию спецслужб РФ осужденный подыскивал лиц среди бывших военнослужащих СБУ для совершения теракта, говорится в сообщении офиса генпрокурора Украины. Его целью было убийство «майора вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия, который с февраля 2015 года во время войны на востоке Украины возглавлял Международный миротворческий батальон имени Джохара Дудаева».

Шайтанова задержали в апреле 2020 года в результате многоэтапной спецоперации контрразведки СБУ. Тогда сообщалось, что он по заданию российских спецслужб готовил убийство чеченского командира Адама Осмаева, воевавшего в Донбассе на стороне Украины. (DW)