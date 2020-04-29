Быть или не быть второму пришествию Саакашвили?

26 апреля, в разгар обсуждений вероятного назначения экс-президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, снискавшего себе имя великого реформатора, на должность вице-премьера украинского правительства по реформам в испанской газете «Паис» вышла статья президента Украины Владимира Зеленского под названием «Над Украиной навис призрак банкротства». В статье глава государства взывает к Западу о помощи для предотвращения дефолта украинской экономики, конкретнее – к Международному валютному фонду (МВФ) и Всемирному банку (ВБ) для включения своей страны в новую программу финансирования. Причем в срочном порядке, иначе, в случае банкротства, пишет Зеленский, Украина «погрузится в нищету», «в опасности окажутся жизни миллионов человек».

Обещанные 10 млрд. долларов (8 млрд. – от МВФ и 2 млрд. от ВБ) задерживаются, поскольку, во-первых, Украина все еще не выполнила требования ВБ по внесению изменений в законодательство по приватизации сельхозугодий и МВФ по «антиколомойскому закону», а во-вторых – сейчас миру не до Украины. И это следует из заявления директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой: «Никогда в истории МВФ мировая экономика не оказывалась в тупике. Это хуже, чем глобальный финансовый кризис 2008-2009 гг. Это ни на что не похоже». Т.е., МВФ сейчас в большей степени волнуют мировые проблемы. Поэтому Украине будет очень сложно, даже невозможно, получить новые транши кредитов. А, между тем, кризис обещает быть затяжным, колоссальные убытки несет, как впрочем и вся мировая экономика, украинский бизнес, государству очень тяжело нести бремя социальных выплат, ситуация на рынке труда тоже критическая, впереди маячит чрезвычайно сложный посткоронавирусный период. По оценкам экспертов, количество безработных в Украине за период карантина увеличилось более чем на 0,5 млн. человек, до 2 млн, и число вынужденно неработающих может достигнуть 4 млн.

И вот в этой ситуации украинские депутаты не дали шанс Михаилу Саакашвили, на которого, в случае назначения, легла бы ответственность за переговоры с МВФ как имеющего опыт работы с этой организацией и намеревающегося добиться «хотя бы удвоения» запланированной помощи Украине. Опубликованная на прошлой неделе после предложения Зеленского информация из офиса президента о состоявшейся встрече главы государства с Саакашвили и последующие интервью последнего не оставляли сомнений, что вопрос назначения главного реформатора страны уже решенный и что кандидатура его легко пройдет в парламенте страны, большинство в котором за правящей партией «Слуга народа».

Однако же, нет. Всю последнюю неделю поступали противоречивые сообщения из Киева, по которым сложно делать однозначный прогноз. Саакашвили не удалось убедить «слуг народа» в своей способности вывести страну из кризиса, открыто не поддержало его руководство страны, в результате стало ясно, что в случае голосования в Верховной Раде Саакашвили может получить чуть более 100 голосов «за», о других фракциях и говорить не приходится. Получается, что собрать 226 голосов у него вряд ли получится.

Предполагается, что назначение Саакашвили даже блокирует сам председатель парламента Дмитрий Разумков, избранный в Раду по спискам правящей партия «Слуга народа», и лично сам премьер-министр Денис Шмыгаль, отказавшийся вносить представление на назначение Саакашвили. Согласно инсайдерской информации, полученной OBOZREVATEL из правительства, глава Кабмина решил не инициировать своим представлением голосование по Саакашвили в четверг, 30 апреля. Понятно, что ни спикеру, который имеет собственные амбиции во власти, ни действующему премьеру, не имеющим опыта государственного управления, не улыбается присутствие рядом самодостаточного, независимого и дерзкого политика уровня Саакашвили.

Как поясняет директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, спикер ведет собственную борьбу за влияние в партии «Слуга народа» и ее фракции, придерживаясь позиции недопуска во власть чужих. Причем Разумков действует в связке с правительством, где не горят желанием видеть Саакашвили в своем составе. А подтверждает эту мысль тот факт, что Шмыгаль самоустранился от обсуждений кандидатуры Саакашвили во фракции в Раде, что он обычно делает.

«Если бы он пришел с Саакашвили на заседание фракции и пояснил бы логику этого назначения, планируемые задачи, это бы, конечно, стало доводом в пользу Михо. Ведь он же представлял фракции Степанова (министр здравоохранения), Марченко (глава минфина), Буславец (и.о.министра энергетики и защиты окружающей среды). Но премьера не было, и это важный сигнал», — комментирует ситуацию «Стране» народный депутат из «Слуги Народа» Ирина Верещук. Более того, по данным портала, Шмыгаль проявляет инициативу как раз в другом направлении — противодействия назначению Саакашвили: он лично обзванивает нардепов и просит не голосовать за него, потому что «он нам в правительстве не нужен».

И верно, кому нужен экспрессивный и неуправляемый зам, да еще с таким багажом политического капитала.

Удивляет в этой ситуации молчание самого Зеленского, сначала внесшего кандидатуру Саакашвили, а теперь предпочитающего самоустраниться. Эксперт Бортник полагает, что политика невмешательства Зеленского только доказывает, что Саакашвили для правительства выбрал не сам президент. «Возможно, Саакашвили ему рекомендовали некие силы извне. Ему пришлось согласиться, но при условии, что экс-президент Грузии будет сам договариваться с Радой, которая у нас, конечно же, независимый институт. Что из этого вышло, мы видим сегодня. Но когда Зеленский хочет назначения, он приводит человека за руку на фракцию и объясняет свой выбор. Так было с Гончаруком (экс-премьер Алексей Гончарук) и с самим Шмыгалем», — говорит политолог.

Но есть и другая версия. Возможно, что Саакашвили использовали втемную. Это могло быть отвлекающим маневром для отстранения «соросят», как их называют, Сергея Верланова и Максима Нефедова с поста главы налоговой и таможенной служб. А так, удалось нивелировать их увольнение выдвижением главного реформатора постсоветского пространства на пост вице-премьера по реформам. И, похоже, удалось тем самым «умаслить» Запад и МВФ, предложив в качестве «гаранта реформ» Саакашвили.

Так или иначе, сейчас все в ожидании – внесут ли все-таки в повестку завтрашнего заседания Рады вопрос назначения Саакашвили или пока депутаты и украинская власть не созрели для сотрудничества с ним? Существуют серьезные опасения, что Саакашвили может в процессе работы выйти из-под контроля, хотя он сам обещал не «раскачивать лодку во время шторма», работать в команде и помочь Украине в этот сложный период. Но, похоже, встать у руля украинских реформ Саакашвили дать не хотят. Опять вступает в силу известная присказка «своя рубашка ближе к телу» — каждый думает в первую очередь лично о себе, а не о стране и народе. Поэтому и пытаются Саакашвили пристроить куда-нибудь подальше от реформ и правительства – хотя бы в мэры Одессы. Но, как говорит журналист Юрий Бутусов, «возможно, что-то поменяется, ведь президентом правят эмоции».

А пока офис президента «дал отбой».