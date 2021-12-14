Экс-спикер парламента Грузии и лидер оппозиционной партии «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе считает необходимым продолжение уличных акций протеста, сообщает «Спутник-Грузия».

Оппозиция анонсирует очередную масштабную акцию протеста в Тбилиси 21 декабря, в день рождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который отбывает наказание по ряду уголовных дел. Главное требование предстоящей акции – освобождение Саакашвили. Сам Саакашвили призывает общество к активности и заявляет, что «без самоотверженности и очагов сопротивления ничего не получится».

«Речь идет о том, быть или не быть стране. Поэтому я абсолютно уверена в том, что все должно быть сделано для достижения досрочных выборов, чтобы сменилась власть», – заявил Бурджанадзе в эфире телеканала «ТВ Пирвели».

Смены власти, по ее словам, можно добиться лишь активностью общества и продолжением акций протеста.