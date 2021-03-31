Булгаков и думы: в Карабахе будет размещено больше российских солдат, чем в Гюмри?

Начну с небольшого напоминания о том, что произошло в ночь на 10 ноября. Это важно, для понимания происходящего сейчас. Итак, тогда премьер-министр Армении и президенты Азербайджана и России подписали совместное заявление. Они договорились о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе и вводе в регион российского миротворческого контингента.

В третьем пункте данного заявления написано: «Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники». Внимательно запомним все, что сказано в этом пункте заявления.

А теперь, заново перечитываем свежие изречения заместителя министра обороны России, генерала армии Дмитрия Булгакова, который прибыл с визитом в Карабахский регион Азербайджана. Прибыл он туда, кстати, не из Баку, а с территории Армении. Штрих, очень многозначительный в наших условиях, когда азербайджанская сторона не раз озвучивала справедливое требование посещать Карабах не со стороны Армении.

Идем далее. Булгаков принял участие в церемонии открытия и заселения в Ханкенди очередного блочно-модульного городка на 250 мест для миротворцев. Сразу замечу, что ни о каких отдельных городках для российских миротворцев в заявлении от 10 ноября и речи не было. Но, интересно не только это. «На сегодняшний день мы завершаем оборудование 25 таких городков, идет сдача в эксплуатацию, наладка. Не позднее 5 апреля все будет введено в эксплуатацию, то есть все наши миротворцы будут обустроены», — сообщил генерал армии. И приведенные им цифры заставляют задуматься.

Ведь, если будут оборудованы 25 блочно-модульных городков по 250 мест каждый, то получается, что общую численность российских миротворцев планируется увеличить, как минимум, до отметки в 6250 человек. А может и больше, с учетом того, что кто-то должен же будет обслуживать всех размещенных там миротворцев. В любом случае, мы уже видим, что даже цифра в 6250 в несколько раз превышает те 1960 миротворцев, о которых говорилось в трехстороннем заявлении от 10 ноября.

Уместно будет напомнить, что на российской военной базе в Гюмри служат около 5.000 военнослужащих РФ. Так что, получается, что в Нагорном Карабахе планируется разместить даже больше российских военнослужащих, чем в Гюмри? Да, Армения заинтересована в переброске российских подразделений ближе к Нагорному Карабаху. Она об этом не раз открыто заявляла. Но Азербайджан не давал на то согласия. А Нагорный Карабах — это Азербайджан. И это открыто признал и президент РФ Владимир Путин.

Но что мы получаем в сухом остатке? То, что Россия открыто игнорирует то самое заявление, под которым свою подпись поставил президент РФ Владимир Путин? Такие действия российской стороны также наводят на мысль о планах создания полноценной военной базы РФ на освобожденных ценой крови азербайджанских солдат территориях нашей страны. Азербайджан не давал на то согласия. Да и не мог дать, ибо Конституция Азербайджана запрещает размещение на территории страны военной базы другого государства.

Более того, с мая 2011 года страна является членом Движения неприсоединения – международной организации, объединяющей 120 государств мира на принципах неучастия в военных блоках. При этом важно отметить, что размещение российских миротворцев в Нагорном Карабахе произошло без детального определения их статуса.

Прояснять их статус и мандат, обсуждать целесообразность их присутствия, давать или не давать на то разрешение должен был Милли Меджлис. Увы, в итоге мы увидели совсем иное. Вполне возможно, что это все объяснялось временным цейтнотом. Мы все помним, в каких условиях подписывалось это трехстороннее заявление. По сути, это происходило по ходу войны.

Но с момента ее окончания прошло уже полгода. И что мы видим? А видим мы постоянно звучащие из России заявления разного рода политиков, пусть и маргинальных, о необходимости расширения ее территории. Так, замруководителя центрального аппарата объединенной партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Николай Новичков открыто заявил, что, «когда начался конфликт Армении и Азербайджана из-за Нагорного Карабаха, представители партии обратились к жителям непризнанной республики».

«Единственный способ решить конфликт раз и навсегда – это присоединение к России. Другого способа не существует, все остальное – это симулякр», – важно изрек он. Зная, что из себя представляет российское политическое поле, где никому чужому не дадут нести несогласованную с Кремлем отсебятину такого масштаба, можно предположить, что устами третьесортных политиков говорят те самые силы в военном и политическом руководстве РФ, что не скрывали недовольства итогами 44-дневной войны.

А тут еще и в никем непризнанном огрызке того, что раньше пафосно именовалось «НКР», признали русский язык официальным. Зачем? Какая была в том нужда, с учетом того, что в самой РА ничего подобного нет и наоборот там практически не изучается русский язык в школах? Какие еще новости мы услышим? Будет ли среди них новость о раздаче российских паспортов карабахским армянам? Вопросы, вопросы, вопросы.

И официальный Баку обязан их ставить перед российской стороной, требуя соблюдения всего того, что было подписано в заявлении от 10 ноября. Потому, что у азербайджанской общественности накопилось уже очень много вопросов к российской стороне. Тем более, что мы все прекрасно видим, сколь много места в информационном пространстве РФ стал занимать Нагорный Карабах, чего не было никогда.