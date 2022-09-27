Букингемский дворец 27 сентября обнародовал новую монограмму короля Чарльза III. Изображение показали в акаунте дворца в Instagram.

Монограмма объединяет первую букву имени короля C (Charles) и титула R (Rex, что в переводе с латыни означает король), наряду с изображением короны.

Существует также отдельная версия королевской монограммы для Шотландии – на ней изображена шотландская корона.

«Шифр является личной собственностью короля и был выбран Его Величеством из серии эскизов, подготовленных Колледжем оружия», – говорится в сообщении.

Шифр короля будут использовать на правительственных зданиях, государственных документах и на новых почтовых ящиках. Также он используется государственными ведомствами и Королевским двором для франкирования почты. (gordonua.com)