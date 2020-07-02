Над головой Кике Сетьена сгущаются тучи

Будущее главного тренера «Барселоны» Кике Сетьена в каталонском клубе остается неопределенным.

Как сообщает Marca, игроки не поддерживают Сетьена. Поведение ассистента Сетьена Эдера Сарабии создало дистанцию между игроками и тренерским штабом.

Будущее Сетьена в «Барсе» находится под угрозой и может решиться в ближайшие дни. Оно полностью зависит от исхода чемпионской гонки.

Сейчас «Барселона» занимает 2-е место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 70 очков после 33 матчей. «Реал» опережает команду Сетьена на одно очко, проведя на матч меньше. (sports.ru)