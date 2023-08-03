«Правоохранительные органы Азербайджана объявили, что ведется расследование в отношении лиц, совершивших преступления против нашего народа. Расследование, проведенное по факту событий в Мешали, также показало, что с 1992 года эти работы ведутся».

Об этом в интервью АПА сказал старший помощник генпрокурора по особым поручениям Ильгар Сафаров.

«В отношении указанных, а также не перечисленных вами лиц в Генеральной прокуратуре Азербайджанской Республики, военной прокуратуре проводятся различные следственные действия. Есть решения о привлечении лиц в качестве обвиняемых, они объявлены в розыск. В настоящее время розыскные мероприятия продолжаются. Неоднократно заявлялось, и сейчас мы заявляем, что их привлечение будет обеспечено. У таких преступлений нет срока давности. Но в любом случае эти лица будут привлечены к уголовной ответственности» — отметил он, отвечая на вопрос о следствии в отношении Роберта Кочаряна, Сержа Саргсяна, Сейрана Оганяна и других.