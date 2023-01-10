Миротворческие силы России не справились со своей миссией – пожалуй, так скажут все, если в Карабахе начнется очередная, третья война. Но пока подавляющее большинство отмечает, что стороны еще не заинтересованы в эскалации военной напряженности. Россия в основном занята войной в Украине и война в Карабахе пока нужна ей, как лишний, одиннадцатый палец.

Но Армения вовсе не успокаивается, устраивает различные провокации. Тут достаточно отметить события, разыгрываемые вокруг российской военной базы в Гюмри.

В иной раз можно было не обращать внимания на эту деталь. Но премьер-министр страны Никол Пашинян не упускает малейшую возможность, чтобы резко критиковать политику Кремля в регионе. Но связывать все это однозначным образом российской политикой Еревана, пока было бы весьма поспешным выводом.

Дело в том, что Армения, во-первых, подобными действиями стремится уравновесить политику России с усилиями Запада, особенно, США и Франции. Во-вторых, у Никола имеются собственные проблемы с Кремлем. Москва до сих пор считает его «чужим человеком» и терпит его только по одной причине – Кремль все негативы процесса карабахского урегулирования хочет приписать армянскому премьеру.

Тут стоит заметить, что в последнее время Москва в Карабахе начала еще одну игру. По мнению подавляющего большинства политических наблюдателей, Кремль готовит Рубена Варданяна для «большой политики» в Армении. По этой причине, премьер Никол Пашинян, стараясь спасти свою собственную политическую шкуру, стремится занять безопасное расстояние от Москвы, чтобы Кремль, свергнув его, не посадил на его место своего кадра…

Что касается Азербайджана, и в этой плоскости не совсем спокойно. Баку держит на повестке еще две задачи – проблему Западного Азербайджана (на днях учредили общину Западного Азербайджана) и Зангезурский вопрос. Понятно, что, поднимая вопрос о Западном Азербайджане, Баку стремится оказать давление на Ереван, чтобы тормозить его территориальные притязания.

Заметим, что еще один сценарий урегулирования карабахского вопроса был остановлен по вине армянской стороны, которая потребовала участия в переговорах президента Франции. На самом деле, этим Ереван оказал большую услугу Москве, которая вовсе не заинтересована была в продолжении процесса урегулирования под эгидой Европейского Союза, при посредничестве его лидера Шарля Мишеля.

Но как отметили чуть выше, Пашинян стремится занять безопасное расстояние от Москвы, и на акции вокруг военной базы в Гюмри следует смотреть через эту призму.

Даже международные политические наблюдатели отмечают, что в Баку также не заинтересованы в начале третьей карабахской войны.

Дело в том, что очередная война и для Баку будет означать не только людские потери, но тут еще не забыли одно важное обстоятельство: на последней, второй войне Баку победил еще по той причине, что Москва не помешала этому. Безусловно, последний момент следует считать успехом азербайджанской дипломатии, которая смогла нейтрализовать российский фактор. Теперь в начале третьей войны Кремль может быть заинтересован при одном условии: если он захочет наказать одну из сторон, Азербайджан или Армению. Но как говорится в физике, и в этой плоскости все достигло предела насыщения.

Во-первых, нет смысла оказывать давление на Баку. Даже акция активистов-экологов не может быть предлогом для этого. По той причине, что Баку верен требованиям трехстороннего соглашения.

Плюс, Кремль всегда согласен был с таким обстоятельством, что часть оккупированных районов надо вернуть Азербайджану, потому что Москва в своей политике должна была создать привлекательную атмосферу и для азербайджанцев. Через тридцать лет, если все вновь вернется на круги своя, это будет расценено, как крах миротворческих усилий Кремля – все скажут, что Россия не справилась со своей задачей. Что касается акции протестов наших экологов, Баку должен оказать давление на Россию, чтобы она не забыла требования трехстороннего соглашения и вновь не объявила Нагорный Карабах своей очередной «зоной влияния» в регионе.

Понятно, что у Москвы имеются иные интересы, которые не отмечены в трехстороннем соглашении, и об этом Кремль не может говорить вслух. Но есть одна известная азербайджанская поговорка: мудрому человеку достаточно даже одного знака или жеста…

Сейчас в Армении идут сложные процессы. Последние антироссийские действия армян могут стать предлогом, чтобы Кремль решил наказать Армению. Но Москва должна поступить таким образом, чтобы армянское общество не отвернулось от нее. Проблемой России является Пашинян, который хочет поменять своих хозяев и выбрал для этого подходящее время. Вашингтон и Париж в последнее время проявляют довольно высокую активность, которой раньше не было. Поэтому пока никто не знает ответа на вопрос: «Будет ли третья карабахская война?». Но и вторая война была внезапной и неожиданной…