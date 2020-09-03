Британский суд рассмотрит иск о признании геноцида против уйгуров

Суд города Лондон принял на производство иск адвоката Джеффри Найса о признании геноцида турок-уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, сообщает информагентство Associated Press (AP).

Иск был подготовлен Найсом по просьбе Всемирного уйгурского конгресса.

Этот адвокат ранее сыграл ключевую роль в процессе над экс-президентом Югославии Слободаном Милошевичем, а также выступал в качестве стороны защиты в Международном уголовном суде.

Слушания по делу начнутся в первые месяцы 2021 года.

Правозащитники считают предстоящий процесс важной возможностью для привлечения Пекина к ответственности за нарушения прав человека.