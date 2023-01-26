Обещанные Украине танки Challenger 2 должны быть поставлены Киеву к концу марта.

Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава департамента по закупкам оборонного ведомства Великобритании Алекс Чок.

По его словам, в настоящее время украинские военные проходят интенсивное обучение по эксплуатации британских танков.

Великобритания первой из стран НАТО заявила о готовности отправить свои танки Киеву. Выступая в британском парламенте 16 ноября, министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил планы предоставить Украине 14 танков, около 30 крупных самоходных орудий, известных как AS90, а также бронетехнику, беспилотники, ракеты и артиллерийские снаряды.