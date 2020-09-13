Британские самолеты-разведчики несколько часов летали у побережья Крыма

Два самолета-разведчика Британии совершили многочасовые полеты вблизи границ России на Черном море в воскресенье, 13 сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные мониторинга западных авиаресурсов.

В частности, у границ России заметили самолет воздушной разведки и управления нанесением ударов Sentinel R.1 и самолет радиоэлектронной разведки RC-135W. Они вылетели с авиабазы Акротири на Кипре и несколько часов летали у западного и южного побережья Крыма.

Стоит отметить, что это по меньшей мере третий полет пары британских разведывательных самолетов вблизи границ России на Черном море за неделю. Ранее британские самолеты замечали у российских границ 8 и 10 сентября.

 

| 2020-09-13T23:55:33+04:00 14 сентября 2020, 01:36|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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