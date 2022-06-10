С начала мая в Мариуполе фиксируются единичные случаи заболевания холерой. В городе может начаться эпидемия, так как многие больницы и городская инфраструктура уничтожены, сообщило Министерство обороны Великобритании в ежедневном отчете.

По данным британской разведки, медицинские службы в городе почти исчерпали свои ресурсы и не смогут справиться с возможной эпидемией.