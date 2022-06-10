С начала мая в Мариуполе фиксируются единичные случаи заболевания холерой. В городе может начаться эпидемия, так как многие больницы и городская инфраструктура уничтожены, сообщило Министерство обороны Великобритании в ежедневном отчете.
По данным британской разведки, медицинские службы в городе почти исчерпали свои ресурсы и не смогут справиться с возможной эпидемией.
В публикации отмечается, что в целом Россия не справляется с удовлетворением базовых потребностей жителей оккупированных регионов Украины. По информации Минобороны, у многих людей нет постоянного доступа к питьевой воде, наблюдаются серьезные перебои с интернетом и мобильной связью, а в Херсоне критически не хватает лекарств.
9 июня во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили о возможной вспышке холеры в Мариуполе и сообщили, что начали готовить к этому город.
«В Мариуполе вследствие значительного повреждения системы водоснабжения вода смешалась с канализационными стоками. С учетом рисков холеры мы заблаговременно доставили и создали необходимые запасы средств для лечения холеры и вакцинации». (moscowtimes.ru)