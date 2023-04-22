«Российские власти отменили акцию «Бессмертный полк», скорее всего, чтобы не подчеркивать масштаб своих потерь в войне в Украине».

Как передает # со ссылкой на «Европейская правда», об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании в субботу.

Согласно обзору, Россия пытается сохранить последовательность основного нарратива, который она использует для оправдания войны в Украине, утверждая , что ее вторжение является аналогом советского опыта Второй мировой войны.

«18 апреля 2023 года российские государственные СМИ объявили об отмене нынешней акции «Бессмертный полк» из соображений «безопасности». На самом деле власти, скорее всего, были обеспокоены тем, что участники шествия подчеркнули бы масштаб недавних российских потерь», – считают в британском Минобороны.

Британская разведка отмечает, что это произошло после того, как глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин публично поставил под сомнение, есть ли в Украине «нацисты», что противоречит российскому оправданию войны.

«Власти продолжают попытки объединить российскую общественность вокруг поляризационных мифов о 1940-х годах. В дополнение 12 апреля 2023 года государственное информационное агентство «РИА Новости» сообщило о «уникальных» документах из архивов ФСБ, свидетельствующих о причастности нацистов к убийству 22 тысяч польских граждан во время Катынского расстрела 1940 года. На самом деле, ответственность за это несет предшественник ФСБ – НКВД. В 2010 году Государственная Дума России официально осудила Иосифа Сталина за приказ об убийствах», — говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.