Великобритания заморозила российские активы на общую сумму 18,4 млрд фунтов стерлингов (20,9 млрд долларов США) с момента введения жестких антироссийских санкций после полномасштабного вторжения России в Украину.

Как пишет Bloomberg, эта цифра включает только финансовые активы, включая акции и денежные средства.

В Управлении по осуществлению финансовых санкций (OFSI) заявили, что российских активов заморожено примерно на 6 миллиардов фунтов стерлингов больше, чем активов всех других режимов, на которые распространяются санкции.

Великобритания вместе со своими союзниками ввела ограничения на более чем 1200 человек и 120 предприятий. При этом министерство финансов получило 236 отчетов о нарушении санкций.

«Мы ввели самые суровые санкции в отношении России, и это наносит ущерб их военной машине. Чтобы убедиться, что мы делаем все возможное, чтобы сохранить давление на коррумпированных приспешников Путина, мы более чем удвоим численность сотрудников OFSI», – объявил министр финансов США Эндрю Гриффит.