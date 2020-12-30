Британия заказала сто миллионов доз вакцины AstraZeneca

Великобритания заказала 100 миллионов доз вакцины, разработанной Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca, этого будет достаточно для вакцинации всего населения страны, заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.
«Мы заказали 100 миллионов доз у AstraZeneca, этого достаточно для всего населения Великобритании», — сказал он, выступая в среду в парламенте.
Со следующего понедельника для вакцинации оксфордской вакциной будет доступно 5,3 тысячи доз, с февраля – несколько миллионов, отметил министр.(РИА Новости)