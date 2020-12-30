Британия заказала сто миллионов доз вакцины AstraZeneca

Великобритания заказала 100 миллионов доз вакцины, разработанной Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca, этого будет достаточно для вакцинации всего населения страны, заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.

«Мы заказали 100 миллионов доз у AstraZeneca, этого достаточно для всего населения Великобритании», — сказал он, выступая в среду в парламенте.

Со следующего понедельника для вакцинации оксфордской вакциной будет доступно 5,3 тысячи доз, с февраля – несколько миллионов, отметил министр.(РИА Новости)
| 2020-12-30T19:36:46+04:00 30 декабря 2020, 20:47|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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