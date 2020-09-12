Британия строит флот для Украины

Агрессия России против Украины на Донбассе и оккупация Крыма остро поставили вопрос о флоте. Практически страна осталась без военно-морских сил, потому что большая часть из них была захвачена агрессором в Крыму, оставшиеся суда морально и физически устарели.

Однако корабельный состав, при всей важности, только часть проблемы. В Крыму осталась значительная часть инфраструктуры, портовые и прочие сооружения, в том числе и ремонтные заводы. Практически все черноморское и азовское побережье Украины, а это около 1700 км остались без прикрытия флотом.

Особенно сложная обстановка сложилась в Азовском море. Часть украинской береговой линии контролируется марионеточным режимом в Донецке. Оно подходит близко к важным городам Мариуполю и Бердянску. Кроме того, Россия перебросила в Азовское море несколько десятков военных кораблей, что позволяет ей безнаказанно нарушать договоры по разделу моря и ведения в нем хозяйственной деятельности, заключенным в прежние времена.

Все это остро поставило вопрос о фактическом создании нового флота, береговой инфраструктуры и поставку на вооружение соответствующих систем ракетного оружия. Как отечественного производства, так и импортных.

Вопрос создания флота связан не только с финансовыми и индустриальными возможностями государства. В первую очередь, должно быть понимание какой флот нужен Украине. В отличие от Москвы у Киева нет имперских амбиций выхода в мировой океан. Для регионального государства необходимо иметь флот обеспечения неприкосновенности территориальных вод, экономической зоны в договорных границах и защиты от нападения, а также патрулирование торговых путей, борьба с минной угрозой, уничтожение кораблей тех типов, которые есть у России на Черном море.

Флот — сложная и дорогая часть обороны страны, так как требует значительных материальных затрат. Исходя из возможностей государства, в Украине принята концепция москитного флота. Она состоит в постановке на вооружение относительно большого количества быстроходных и маневренных малых кораблей с артиллерийским и ракетным вооружением.

В Стратегии ВМС Вооруженных Сил Украины с 2019 года ставка делается именно на «москитный флот». «Преимуществом (малых кораблей — авт.) над большими кораблями является стремительность и внезапность действия, возможность передислокации по суше и способность действовать на реках». Этот документ был разработан украинскими и западными военными экспертами. Такой флот будет достаточным для обороны побережья, контроля территориальных вод и экономической зоны. Аналогичной стратегии придерживаются Швеция и Норвегия.

Было очевидно, что своими силами Украина эту задачу решить не может, даже имея необходимые судостроительные мощности.

Некоторую помощь оказали США. Госдепартамент утвердил продажу Украине сверхсовременных патрульных катеров Mark VI (разработки 2015 года). Будет поставлено 14 таких катеров и еще два могут быть приобретены в случае необходимости. Интересно, что это решение Вашингтона совпало с получением Киевом Enhanced Opportunities Partner — статуса партнера НАТО с расширенными возможностями. Совпадение, но весьма характерное. Ранее США передали ВМС Украины два патрульных катера типа Island. Два аналогичных получила в 2016 году Грузия.

Параллельно украинский кабинет министров вел переговоры с Францией о поставке 20 новых сторожевых катеров французского производства OCEA FPB 98. В том числе и локализации их производства в Украине. Успехом, судя по всему, переговоры не увенчались.

И вот от нового посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко пришла информация, что британцы готовы оснастить украинские вооруженные силы современными ракетными катерами. Они будут построены и вооружены по стандартам НАТО, что позволит в значительной степени решить проблемы ВМС Украины в Черном и Азовском морях.

Производство катеров будет локализовано на украинском судостроительном предприятии, его выберут британцы, что снизит нагрузку на бюджет и поддержит судостроительную отрасль.

И это еще не все. Лондон готов предоставить Киеву заем в £1,25 млрд ($1,6 млрд по текущему курсу) сроком на 10 лет, что позволит реконструировать, оснастить и модернизировать две базы ВМС Украины в Очакове на Черном море и в Бердянске на Азовском. Базы будут соответствовать стандартам НАТО, принимать корабли союзников, готовы к обмену данными с ними и т.д.

Ракетное вооружение катеров составит восемь ракет на начальном этапе британского или шведского производства. Когда начнется производство украинских ракет «Нептун», то катера перейдут на оснащение ими. Катер будет иметь длину 50 м, скорость 30-50 узлов, тоннаж до 400 т. Стоимость его составит $60-80 млн.

Возникает вполне естественный вопрос, в чем интерес Великобритании. По всем параметрам — финансовым, поддержки национального производителя и т.д. договор очень выгоден Украине.

Тем не менее, британские производители не в накладе. Два корпуса катеров будут собраны на британской верфи, часть вооружения, коммуникационного оборудования также британского производства. Тем не менее, Украина однозначно в большом выигрыше.

Для сравнения. Недавно МВД заключило подобное соглашение с Францией о поставках патрульных катеров для пограничной службы, и в соответствии с ним в Украине построят 25% кораблей из всего заказа. Здесь же речь идет о практически полном развертывании производства в стране.

По мнению дипломатов и экспертов на решение Лондона повлиял Brexit. С учетом поставок катеров из США и Франции для Великобритании остался только один сегмент и поэтому на берегах Темзы решили сделать предложение, от которого сложно отказаться.

Есть и геополитическая составляющая. Лондону необходимо снова найти свое место в мире после выхода из ЕС. Сфера безопасности Украины, а Великобритания подписала Будапештский меморандум о неприкосновенности украинских границ, соответствует долгосрочным британским интересам. Ведь Лондон крайне заинтересован в сдерживании России. Поддержка вооруженных сил Украины, в частности, ее флота вполне вписывается в такой подход. В конце концов, не такие большие деньги Лондон затратит на москитный флот для Киева.

Для издания «Украинская правда» посольство в Украине сообщило, что «Британия возглавит программу «Инициатива по морской подготовке» для Военно-морских сил, которая начнется в сентябре. Это будут многонациональные усилия по расширению возможностей украинских моряков».

На первую декаду октября запланирован визит президента Украины Владимира Зеленского в Лондон. Его главная цель — подписать новый большой украинско-британский договор, который заменит Соглашение об ассоциации в торговле с Британией после Brexit. Одновременно планируют подписать и «морской» договор, о котором шла речь.

Еще только предполагают строить украинские катера, а в Москве нервничают. Конечно, так называемые телевизионные эксперты наперебой рассказывают, что мощи российского Черноморского флота нет равных, и никто с ним не сравнится. И ничего Украине не поможет.

Тем не менее, в специализированных изданиях отмечают, что новые катера способны изменить ситуацию в первую очередь в Азовском море, где из-за небольшой глубины не могут оперировать крупные корабли.

Пусть не сразу, но Украина создает свой морской флот. И агрессор должен знать, что получит адекватный отпор не только на суше, но и на море.