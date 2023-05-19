Великобритания ввела новые санкции против России.
Как сообщает ТАСС, об этом говорится в заявлении правительства Соединенного Королевства.
Санкции введены в отношении 86 физических лиц и компаний из России.
В частности, рестрикции вводятся против института развития жилищного строительства ДОМ.РФ, Металлургического инвестиционного банка и трех других российских финансовых организаций.
«Пять финансовых организаций оказались включены в сегодняшний пакет санкций в целях дальнейшей изоляции России от глобальной финансовой системы. В списке значатся ПАО «ДОМ.РФ» и Металлургический инвестиционный банк».
Кроме того, Британия вводит санкции в отношении 24 российских граждан и организаций, связанных с транспортом, 13 членов совета директоров «Газпром-нефти» и 5 членов совета директоров «Транснефти».
Также рестрикции затронут 20 руководителей оборонных предприятий и компаний РФ, среди которых концерн «Калашников».
«Были введены санкции в отношении 20 руководителей оборонных предприятий и компаний, среди которых Алан Лушников и Владимир Лепин, руководители концерна «Калашников».
Помимо этого, Великобритания ввела санкции против девяти организаций, связанных с «Росатом»ом, шести крупных транспортных компаний, якобы связанных с РФ, в том числе судоходной Sun Ship Management.
Кроме того, рестрикции ввели против 8 компаний, связанных с производством металлов в РФ.
В санкционный список включен основатель и председатель совета директоров «Русской медной компании» Игорь Алтушкин.
Под санкции также подпали банк «Тинькофф», Росбанк, АФК «Система», компания «Северсталь», Брянский машиностроительный завод, компания «Мотовилихинские заводы», «Совфрахт» и «Атомфлот».