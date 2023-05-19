Великобритания ввела новые санкции против России.

Как сообщает ТАСС, об этом говорится в заявлении правительства Соединенного Королевства.

Санкции введены в отношении 86 физических лиц и компаний из России.

В частности, рестрикции вводятся против института развития жилищного строительства ДОМ.РФ, Металлургического инвестиционного банка и трех других российских финансовых организаций.

«Пять финансовых организаций оказались включены в сегодняшний пакет санкций в целях дальнейшей изоляции России от глобальной финансовой системы. В списке значатся ПАО «ДОМ.РФ» и Металлургический инвестиционный банк».

Кроме того, Британия вводит санкции в отношении 24 российских граждан и организаций, связанных с транспортом, 13 членов совета директоров «Газпром-нефти» и 5 членов совета директоров «Транснефти».

Также рестрикции затронут 20 руководителей оборонных предприятий и компаний РФ, среди которых концерн «Калашников».

«Были введены санкции в отношении 20 руководителей оборонных предприятий и компаний, среди которых Алан Лушников и Владимир Лепин, руководители концерна «Калашников».

Помимо этого, Великобритания ввела санкции против девяти организаций, связанных с «Росатом»ом, шести крупных транспортных компаний, якобы связанных с РФ, в том числе судоходной Sun Ship Management.

Кроме того, рестрикции ввели против 8 компаний, связанных с производством металлов в РФ.

В санкционный список включен основатель и председатель совета директоров «Русской медной компании» Игорь Алтушкин.

Под санкции также подпали банк «Тинькофф», Росбанк, АФК «Система», компания «Северсталь», Брянский машиностроительный завод, компания «Мотовилихинские заводы», «Совфрахт» и «Атомфлот».