Британия направит порядка $110 млрд на модернизацию ВС

Власти Великобритании в ближайшие четыре года выделят около £80 млрд ($111,3 млрд) на модернизацию вооруженных сил, пишет газета The Daily Telegraph.

По информации газеты, правительство Соединенного Королевства собирается усовершенствовать имеющиеся в распоряжении вооружения. В частности, речь идет о модернизации основного танка сухопутных сил Challenger 2, пишет издание.

Отмечается, что в Великобритании также планируют начать наращивание своего ядреного арсенала.

В феврале сообщалось, что британская армия столкнулась с нехваткой кадров.(Газета.Ru)

| 2021-03-13T08:55:56+04:00 13 марта 2021, 10:31|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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