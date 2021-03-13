Британия направит порядка $110 млрд на модернизацию ВС

Власти Великобритании в ближайшие четыре года выделят около £80 млрд ($111,3 млрд) на модернизацию вооруженных сил, пишет газета The Daily Telegraph.

По информации газеты, правительство Соединенного Королевства собирается усовершенствовать имеющиеся в распоряжении вооружения. В частности, речь идет о модернизации основного танка сухопутных сил Challenger 2, пишет издание.

Отмечается, что в Великобритании также планируют начать наращивание своего ядреного арсенала.

В феврале сообщалось, что британская армия столкнулась с нехваткой кадров.(Газета.Ru)