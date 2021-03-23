Британия хочет присутствовать в Черном море

Модернизация ВМС Великобритании должна дать стране возможность активизировать свое присутствие в Арктике, Черном и Балтийском морях. Об этом говорится в представленном в понедельник плане реформирования британских вооруженных сил.

«Крупные инвестиции в новое поколение фрегатов противолодочной обороны и улучшение оперативной совместимости с силами союзников, включая США, Францию, Норвегию и Нидерланды, гарантируют, что Соединенное Королевство сохранит свою историческую роль, обеспечивая НАТО свободу действий в Северной Атлантике и способность поддерживать европейских союзников, — сказано в документе. — Эти вложения также гарантируют, что мы сможем перебрасывать силы Соединенного Королевства на фланги НАТО, в частности в высокие широты и Арктику, Балтийское море, на Балканы, в Средиземное и Черное моря».

Королевство намерено более активно действовать в этих регионах. Особо подчеркивается, что Великобритания будет укреплять связи с Болгарией, Грецией, Румынией, Турцией и Украиной в обеспечении «свободы навигации и безопасности» в Черном море. Правительство страны также намерено увеличивать военное присутствие в Африке и регионах Индийского и Тихого океанов, растущее значение и приоритетность которых для Соединенного Королевства подчеркивается в плане.

Еще в ноябре прошлого года премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о намерении «создать крупнейший в Европе надводный флот», который будет включать новые многоцелевые исследовательские суда, а также восемь фрегатов типа 26 и пять фрегатов типа 31, которые станут частью авианосной ударной группы королевских ВМС.