Brexit: получится ли равноправие?

Практически все, кто наблюдали за длительным разводом Великобритании и Евросоюза, сходились в одном – простым Brexit не окажется ни для одной из сторон. Собственно, происходящее сейчас уже дает тому первые подтверждения.

Великобритания сообщила на днях о намерении строить свои будущие отношения с ЕС лишь на условиях равноправия сторон. Об этом заявил представитель британского премьера на переговорах по Brexit, а также торговых переговорах с Евросоюзом Дэвид Фрост. Выдержки из выступления Фроста в Брюссельском свободном университете распространила канцелярия главы британского правительства на Даунинг-стрит, 10.

«Если ЕС действительно хочет построить с нами прочные и долгосрочные отношения в этой крайне непростой области, как нам говорят наши друзья в Еврокомиссии и 27 странах сообщества, то единственный возможный подход — это строить их на условиях равенства сторон», — подчеркнул Фрост.

Великобритания вышла из Евросоюза 31 января, после чего начался переходный период. Стороны договорились, что на время этого периода в Соединенном Королевстве продолжат соблюдаться правила ЕС, а потом между сторонами будет подписано торговое соглашение.

Этот этап должен завершиться 31 декабря 2020 года, и продлевать его Лондон не собирается, даже несмотря на предупреждения о том, что остающегося до конца года времени может не хватить для завершения переговоров.

Итак, Англия привержена выстраиванию отношений с ЕС на условиях равноправия сторон во всех направлениях. Вопрос — возможно ли это, и насколько? И вообще, ожидается прямо таки полный разрыв или стороны смогут сохранить единство в каких-то вопросах — внешней политике, внешней торговле, миграционной политике?

Например, сразу после Brexit Великобритания уже установила новые правила приема на работу иностранцев. Теперь, чтобы получить место на острове необходимо соответствовать ряду требований. Таким образом, Великобритания отметает неквалифицированную иностранную рабочую силу, сообщает Reuters.

С помощью новой миграционной системы страна «выключит краны дешевой, иностранной низкоквалифицированной рабочей силы», заявила министр внутренних дел Прити Пател.

С 2021 года всем квалифицированным работникам, которые хотят получить работу в Великобритании, нужно будет заработать достаточно «баллов»: разговаривать на английском языке, предлагать качественную работу и соответствовать требованиям зарплаты.

Некоторые оппозиционные английские политики утверждают, что ограничения на иммиграцию могут нанести ущерб государственным службам, таким как Национальная служба здравоохранения. В определенных областях Великобритания полагается на граждан ЕС, которые работают медсестрами и врачами. Но правительство заявило, что присудит дополнительные баллы тем, кто работает в секторах с дефицитом кадров.

Премьер Борис Джонсон прямо предупредил, что страна откажется от четкого согласования правил и отклонит юрисдикцию европейских судов в любой торговой сделке.

А глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и руководители других институтов объединения заявили, что теперь Британия должна решить, насколько тесные отношения она хочет построить с Евросоюзом. И на сайте Евросоюза Британию впервые публично официально назвали «третьей страной».

Но после Brexit и в ЕС появится большая проблема с финансированием, поскольку Великобритания была одним из крупнейших доноров в бюджет ЕС.

Британского премьер-министра Бориса Джонсона разозлили условия Евросоюза по торговой сделке после Brexit. Лондон считает «необоснованными и нелепыми» предложенные Брюсселем условия соглашения о свободной торговле между Великобританией и ЕС. Такую оценку требованиям Брюсселя дал источник телеканала Sky News в британском правительстве.

По информации телеканала, Евросоюз желает, чтобы Лондон продолжал подчиняться европейским правилам субсидирования, предоставив Брюсселю возможность контролировать их соблюдение. Кроме того, ЕС требует от Великобритании соблюдения европейских стандартов налогообложения.

Но Борис Джонсон уже подверг сомнению саму возможность подписания сделки.

Однако, если соглашение о свободной торговле не будет заключено до конца года, а переговорный период не будет продлен, Великобритании и ЕС придется начать торговать по правилам ВТО, что среди прочего означает возвращение многочисленных таможенных тарифов.

Выход Великобритании из ЕС длится четвертый год, и конец процесса уже близок. Он должен состояться 1 января 2021 года.

Для Великобритании это будет тяжелый переломный момент. Самое главное, за что ей придется бороться после выхода из ЕС, так это за свое «место под солнцем».

В ближайшем будущем этой бывшей сверхдержаве придется кинуть все свои силы на разрешение внутренних конфликтов и споров. После принятия решения в 2016 году о выходе из ЕС, многие транснациональные компании изменили свое местоположение, перебравшись из Великобритании в другие страны ЕС. Это сильно ослабило бюджет Британии, лишив его дополнительных налогов и сборов.

Параллельно обостряются политические проблемы с Северной Ирландией, которая не настроена выходить из еврозоны. Далее уже намечается конфликт интересов США и ЕС, которым интересен рынок Великобритании. После выхода Великобритания из ЕС, стране придется заново налаживать как старые, так и новые экономические взаимоотношения со странами-поставщиками продовольствия, топлива, медикаментов.

Если говорить о количестве разнообразных проблем, которые еще принесет Brexit Британии и ЕС, то да – тут равноправие будет обеспечено, можно не сомневаться. Но вот смогут ли они выстроить новые партнерские отношения на таком же принципе, это еще вопрос.