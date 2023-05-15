Котировки нефти ускорили рост вечером в понедельник на фоне ослабления доллара США.

К 18:54 по бакинскому времени июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,41 (1,9%) , до $75,58 за баррель. Июньские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $1,33 (1,9%), до $71,37 за баррель.

Индекс DXY, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, снижается в ходе торгов на 0,2%, что повышает привлекательность нефти для держателей других валют.