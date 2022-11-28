Сборная Бразилии оказалась сильнее национальной команды Швейцарии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

Встреча прошла в Дохе на стадионе «974» и завершилась победой южноамериканской сборной с минимальным счетом 1:0. Этот успех позволил подопечным Тите выйти в плей-офф катарского мундиаля.

Всего для бразильцев этот выход в решающую стадию мирового первенства стал девятым подряд. В последний раз «пентакампеоне» не сумели преодолеть первый этап финальной стадии ЧМ в 1982 году, когда на втором групповом этапе их опередила сборная Италии, впоследствии ставшая победителем турнира. («Газета.Ru»)