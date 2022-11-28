Сборная Бразилии оказалась сильнее национальной команды Швейцарии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

Встреча прошла в Дохе на стадионе «974» и завершилась победой южноамериканской сборной с минимальным счетом 1:0. Этот успех позволил подопечным Тите выйти в плей-офф катарского мундиаля.

Как информирует статистический портал Opta, бразильская национальная сборная стала первой, кому удалось установить 17-матчевую серию без поражений на мировых первенствах.

Последний раз южноамериканцы проиграли на групповой стадии на ЧМ-1998 сборной Норвегии (1:2).

Всего за текущий отрезок «пентакампеоне» одержали девять побед подряд, не пропустив в семи из этих игр ни одного гола.

Также бразильцы на этом мировом первенстве не допустили по своим воротам ни одного удара. («Газета.Ru»)