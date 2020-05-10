Бразилия объявила траур по жертвам коронавируса

Национальный конгресс Бразилии объявил трехдневный траур по жертвам пандемии коронавируса в стране, соответствующий документ подписали главы обеих палат парламента, сообщает ТАСС.

«Национальный конгресс также ощущает боль многих семей, потерявших своих близких и не имевших возможности подобающим образом проститься с ними», — заявил глава нижней палаты парламента Родригу Майя.

На трехдневный срок в государственных органах власти Бразилии будет запрещено проведение любых праздничных и памятных мероприятий. Государственные флаги будут приспущены.

Всего в стране, по данным властей, коронавирусом заразились 155 939 жителей. Число жертв инфекции достигло 10 627 человек.

| 2020-05-10T12:49:52+00:00 10 мая 2020, 16:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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