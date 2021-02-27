Боррель заявил о связи «Северного потока — 2» с геополитикой

Строящийся российский газопровод «Северный поток – 2» имеет связь с геополитикой, считает глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель. Об этом, как передает Газета.Ру, он заявил в интервью немецкому изданию Spiegel.

Боррель выразил несогласие с позицией властей Германии, которые рассматривают проект газопровода как исключительно экономический.

«Среди проектов такого масштаба нет чисто экономических, они всегда имеют геополитическую составляющую», – отметил глава дипломатии ЕС.

Он также выразил мнение, что «Северный поток – 2» «не способствует ни диверсификации энергообеспечения Европы, ни энергонезависимости ЕС», однако Европейская комиссия не может запрещать частным компаниями инвестировать в проект.

Ранее власти ФРГ переложили ответственность за выход из проекта «Северного потока — 2» на компании, сделавшие это под угрозой санкций США. Среди покинувших стройку — страховая компания Münchener Rück.