Боррель заявил, что США не могут восстановить санкции против Ирана

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель заявил, что США не могут инициировать процесс восстановления санкций ООН против Ирана. Об этом этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, США не могут считаться участниками Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и не могут инициировать процесс восстановления санкций ООН в соответствии с резолюцией Совбеза 2231.

«В связи с этим обязательства по снятию санкций в соответствии с СВПД продолжают применяться», — добавил Боррель.

Он напомнил, что Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из сделки 8 мая 2018 года и не участвовали в связанных с этим мероприятиях.

20 августа США уведомили председателя СБ ООН «о существенном несоблюдении Ираном своих обязательств» по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе. Вашингтон заявил, что с этого дня был запущен 30-дневный процесс возвращения ранее отмененных санкций.