Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель считает эффективными санкции, введенные Евросоюзом против России за развязанную ею войну, и убежден, что их действие станет заметнее со временем.

Об этом он сказал в интервью PAP, пишет «Европейская правда».

На вопрос о том, считает ли он эффективными санкции ЕС, дипломат ответил утвердительно. «Санкции, в сочетании с военной поддержкой, международным давлением и дипломатическими усилиями, дают свои плоды. И чем больше времени будет проходить, тем болезненнее они будут становиться для руководства в Кремле и российской экономики», — отметил Боррель.

Он отметил, что главная цель санкционных ограничений — усложнить Путину финансирование военной машины РФ.

«Санкции — это не панацея, они сами по себе не остановят войну. Это лишь один из инструментов, которые мы задействовали, но уже очевидно, что они работают и имеют для России серьезные последствия: российская экономика существенно пострадала и теряет способность модернизироваться», — добавил дипломат.

Он отметил, что, по прогнозам ОЭСР, экономика РФ в 2023 году сократится на 5,6%, больше всего среди стран Группы двадцати; что из России по своему решению вышли более 1000 международных компаний, которые составляли около 40% ВВП России и поддерживали 5 млн рабочих мест, а ЕС уже на 90% сократил импорт российской нефти и рекордно снизил зависимость от российского газа.

В Госдепе США в середине декабря также обнародовали оценки, что Кремль уже испытывает недостаток средств на ведение войны.