Евросоюз не планирует вводить превентивные санкции в отношении России, но примет меры в случае ее гипотетического нападения на Украину. Об этом заявил в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая в комиссии Европарламента по иностранным делам.

«Никто не говорил о превентивных санкциях в отношении России», — сказал Боррель, отвечая на вопросы членов комиссии. «Превентивных санкций быть не может, и мы о них не ведем речь. Мы обсуждаем то, как следует поступить, если что-нибудь произойдет, чтобы не тратить недели на дискуссии между собой», — отметил он. «Если возникнет необходимость действовать, мы должны будем действовать», — подчеркнул Боррель, добавив, что «в случае агрессии против Украины ЕС будет готов принять меры».

По словам главы европейской дипломатии, «ЕС одновременно побуждает Украину к проведению реформ, чтобы она могла лучше сопротивляться внешнему давлению». «Мы говорим нашим друзьям на Украине, что наша поддержка должна приводить к реформам. Мы оказываем содействие Украине, чтобы помочь ей в реформировании политической, экономической, правовой систем», — уточнил Боррель. Он выразил мнение, что эти изменения «должны сделать Украину более демократичной, более процветающей».