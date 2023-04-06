Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель рассчитывает приехать в Пекин в середине апреля, передает Reuters. Как заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, руководитель ведомства должен посетить Китай с официальным визитом с 13 по 15 апреля.

Как отмечается, поездка Борреля станет, вероятно, последней в целой серии визитов высокопоставленных европейских политиков в Пекин. К примеру, КНР в апреле уже посетила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а в марте в Китае побывал премьер-министр Испании Педро Санчес.

Помимо председателя ЕК и главы испанского правительства, приехал в Пекин и президент Франции Эммануэль Макрон. При этом пока основные темы визита Борреля в КНР неизвестны, но сам глава европейской дипломатии указывал на беспокойство Брюсселя из-за партнерства Пекина с Москвой.