Боррель сравнил Мадуро с Лукашенко

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что ситуация, в которой оказались президенты Белоруссии и Венесуэлы Александр Лукашенко и Николас Мадуро, похожа. Соответствующее мнение верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности выразил в опубликованном в пятницу интервью электронной газете elDiario.

«Я сравнил Мадуро с Лукашенко и Лукашенко с Мадуро: они оба находятся в одинаковой ситуации, два президента, которые [занимают свои посты в] результате выборов, легитимность которых мы не признаем, но это не мешает им обладать той силой, которой они обладают, — уточнил Боррель. — Потому что, признаем мы их или нет, они контролируют страну».

По его словам, ситуация «не решится с выходом на балкон и произношением пламенной речи или увеличением санкций, которые имеют очень суровые последствия для населения». «Если бы политические [проблемы] решались с помощью заявлений, все было бы намного проще», — уточнил глава дипломатии ЕС.(ТАСС)