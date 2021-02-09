Боррель собирается предложить новые санкции против России

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что предложит новые санкционные меры против России. Его слова приводит РИА «Новости».

По словам Борреля, вопрос о санкциях будет рассматриваться на встрече глав МИД стран Евросоюза, которая состоится 22 февраля, а также на саммите в марте.

«Я сделаю конкретные предложения, воспользовавшись своим правом инициативы как верховный представитель по внешней политике и политике безопасности», — отметил дипломат.

Глава дипломатии ЕС заявил, что Россия показала свою незаинтересованность в восстановлении отношений с европейской стороной.

По его словам, Евросоюз находится на перекрестке отношений с российской стороной и должен принять «решение века».

Он добавил, что Европа намерена избегать долгосрочной конфронтации с Россией и обеспечить российское гражданское общество поддержкой.