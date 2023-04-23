Европейские корабли должны патрулировать Тайваньский пролив, считает верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Об этом он написал в гостевом комментарии, опубликованном французской газетой Journal du Dimanche в воскресенье, 23 апреля.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС указал на важность Тайваня для Европы в экономическом, коммерческом и технологическом отношении. «Поэтому я призываю европейские военно-морские силы к патрулированию Тайваньского пролива, чтобы продемонстрировать приверженность Европы свободе судоходства в этом крайне важном регионе», — написал Боррелль.

Ранее в апреле Пекин провел трехдневные военные учения у берегов Тайваня, отрабатывая блокаду острова. Маневры начались после возвращения президента Тайваня Цай Инвень из США, где она встретилась со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти. (DW)