«Министр Кулеба по приглашению верховного представителя [ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа] Борреля примет участие во встрече министров иностранных дел и обратится к прессе перед ее началом вместе с верховным представителем, — сообщил он. — Министры обсудят в первую очередь ситуацию на Украине, которая остается очень сложной, когда мы приближаемся к годовщине начала российской агрессии против Украины».