Принятие грузинской версии закона об иностранных агентах является плохим развитием событий для страны, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Он указал, что проект и противоречит стремлению Тбилиси вступить в Евросоюз.

«Парламент Грузии во вторник принял в первом чтении новый закон о транспарентности внешнего влияния. Это очень плохое развитие событий для Грузии и ее народа, — подчеркнул Боррель.

Закон несовместим с ценностями и стандартами ЕС, отметил представитель союза и добавил, что он также противоречит заявленной Грузией цели вступления в Евросоюз».

Боррель призвал «уважать право [грузинских] граждан на мирный протест».