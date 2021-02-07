Боррель: ЕС может ввести новые санкции против России

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что во время предстоящей 22 февраля встречи глав МИД Евросоюза может быть принято решение о введении новых санкций в отношении России. Он уточнил, что ограничения могут быть введены за нарушение прав человека, передает РИА «Новости».

Дипломат сообщил, что данный вопрос будет обсуждаться на этой встрече.

«Как обычно, государства должны принимать решение о дальнейших действиях, и да, они могут включать санкции», — приводит агентство слова Борреля.

Он отметил, что у ЕС для этого существует новый режим санкций, который предусматривает введение ограничений против физических лиц и организаций за нарушение прав человека.